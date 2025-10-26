Hamilton RESCATÓ a un piloto tras un incómodo problema

La ex piloto que ahora lidera la F1 Academy, Susie Wolff, recordó con cariño sus inicios en el automovilismo junto a Lewis Hamilton, quien acumularía siete títulos mundiales. Durante su etapa en las categorías inferiores, compitió en la serie Formula Renault UK, donde Hamilton se alzó con el campeonato en 2003.

En esa misma temporada, ambas compartieron el podio en Snetterton, terminando ella en tercer puesto y él en el primero. En el podcast Fast and Curious, Susie relató cómo Hamilton le salvó de un momento algo incómodo al intentar descorchar una botella de champán tras subir al podio.

Según contó, "Lewis estaba tan acostumbrado a ganar que casi cada fin de semana terminaba abriendo champán. Yo, por el contrario, no subía al podio con la misma frecuencia, y cuando finalmente lo hice en Snetterton, no logré abrir la botella. Fue él quien tuvo que ayudarme a descorcharla". Ambos suelen evocar esos momentos con afecto, sintiéndose orgullosos del camino recorrido juntos.

La amistad entre Susie Wolff y Lewis Hamilton

A lo largo de los años, las carreras de Hamilton y Wolff han permanecido estrechamente vinculadas. La ex piloto llegó incluso a casarse con Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, lo que fortaleció aún más este inusual lazo. Recientemente, el director del equipo Mercedes comentó que Hamilton formó parte de una cena en la casa de los Wolff en Oxford, en la que también estuvieron presentes personalidades como Brad Pitt, Joseph Kosinski y Jerry Bruckheimer.

Además, Hamilton ha apoyado la F1 Academy, la categoría de competición femenina que dirige Susie, asistiendo a diversas celebraciones en el podio a lo largo del calendario de F1. El piloto, de 40 años, también respaldó a Wolff en 2023, cuando la FIA investigó un posible conflicto de intereses entre su rol en la serie y la posición de Toto en Mercedes.

Durante su intervención en el High Performance Podcast, Wolff destacó: "Lewis siempre ha estado dispuesto a utilizar su voz para hacer el bien y a ver el panorama completo de cómo su influencia puede impactar positivamente el deporte. Aunque a veces es tentador seguir el camino trillado, él ha forjado una senda única y ha dejado una huella imborrable en la F1."

"Para mí, no es sorprendente que se exprese cuando hay algo que decir o cuando es necesario señalar lo que otros omiten. Creo que muchas veces no se le reconoce lo suficiente por ello. Ha transformado su entrada al paddock en una auténtica pasarela, haciendo que la Fórmula 1 sea culturalmente relevante más allá de las pistas, y eso es una inspiración para muchos."

