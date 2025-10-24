Checo manda FUERTE ADVERTENCIA a sus rivales de la F1
Checo Pérez ha aprovechado el Gran Premio de México para dar una muy grata sorpresa a su afición, pero también una advertencia a sus rivales.
El Gran Premio de México se correrá este fin de semana, por lo que las actividades previas han estado a la orden del día, y a pesar de no ser parte de los pilotos en activo, es quien más buscado ha sido por el entorno mexicano.
"Tengo muchas ganas de volver, la gente se va a sorprender de mi velocidad y del talento que tengo. Cerrar mi temporada, mi carrera de la mejor forma", comentó Checo en palabras para Claro Sports.
"Así es como me quiero ir de un deporte que me lo ha dado todo, disfrutando. A eso regreso, a disfrutar, dar lo mejor de mí y llevar el equipo hacia adelante", finalizó el mexicano.
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
