Han revelado que Charles Leclerc fue el culpable del resurgimiento de Ferrari y Lewis Hamilton en el pasado fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos en Austin.

Gracias a información compartida por AutoRacer.it, esto fue lo que hizo el corredor monegasco en la última carrera y el cambio que le dio un gran rendimiento para acabar en el podio: "AutoRacer puede confirmar que para Leclerc la principal intervención se hizo alrededor del brake-by-wire, que actúa sobre el frenado trasero, luego regulado por el piloto a través de la "migración de frenos" en el volante.

"En el SF-25 número dieciséis también se hicieron cambios en la regulación del diferencial para tener un coche mejor, especialmente en el sector inicial, donde estaban presentes las diferentes curvas rápidas.

"El piloto monegasco eligió comenzar con un neumático suave, una decisión "personal", madurada durante el informe previo a la carrera con la intención de intentar atacar desde la salida. El ritmo de carrera de Leclerc fue, en promedio, poco más de 1 décima parte del de Verstappen", reportaron.

Relacionado: ¡Aficionados no pueden creer la MILLONARIA PROMESA de Lewis Hamilton!

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Leclerc con Ferrari?

Hay muchos rumores sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari, pero vamos a recordar hasta cuándo se extiende su vínculo con la Scuderia.

De acuerdo con información de RMC, al monegasco todavía le quedan varios años con el equipo rojo, aunque no se descarta una salida anticipada: "Webber confirma indirectamente que Ferrari es una opción, también porque en Maranello tienen que hacer frente a un 2027 en el que Leclerc podría irse, a pesar de un contrato con vencimiento en 2029, pero tiene que hacer frente a la salida de Lewis Hamilton para quien el 2026 representa el punto de no retorno.

"Si ganara, habría cumplido su misión. Si perdiera, sería el momento de dejarlo todo definitivamente. Y por eso en Maranello la opción Carlos Sainz sigue sobre la mesa y esto explica por qué el español nunca ha dicho nada en contra de Ferrari, aunque en privado no ha ocultado los gruñidos sobre algunas cosas que circularon hace algún tiempo", informaron.

Todo quedará por ver en la temporada 2026 si es que la Scuderia puede finalmente darle un auto de campeonato al monegasco.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!