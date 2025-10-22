El legendario piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, ha anunciado que su fundación benéfica destinará 2 millones de dólares para apoyar a jóvenes en Estados Unidos.

Desde su creación en 2021, Mission 44 ha sido el vehículo para devolver a la comunidad y fomentar el cambio social a través del deporte y la educación. La iniciativa tiene previsto repartir la suma durante los próximos tres años, beneficiando a jóvenes provenientes de entornos poco representados.

El pasado fin de semana, Hamilton se reunió en Austin con jóvenes de la organización Girlstart, en un evento que promovía carreras en campos STEM y el automovilismo. En esa ocasión, se donaron 44.000 dólares a la ONG.

El director ejecutivo de Mission 44, Jason Arthur, manifestó: "Cuando Lewis Hamilton fundó Mission 44, su objetivo era generar un cambio global. Hoy destinamos 2 millones de dólares, repartidos en tres años, para ofrecer oportunidades equitativas a jóvenes de comunidades marginadas.

"A través de nuestra colaboración con Girlstart, estamos empoderando a la próxima generación de mujeres en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, abriendo puertas a carreras prometedoras en el sector."

Por su parte, el director ejecutivo de Girlstart, Shane Woods, agregó: "Los modelos a seguir son fundamentales, y conocer a Sir Lewis Hamilton ha demostrado a nuestros estudiantes que son capaces de alcanzar todo lo que se propongan.

"Hoy hemos trasladado el aprendizaje de STEM fuera del aula, ofreciendo a estas jóvenes excepcionales un ejemplo de cómo la programación, la ingeniería y la innovación pueden traducirse en carreras emocionantes en la Fórmula 1 y el mundo del automovilismo."

