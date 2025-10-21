Ferrari EXHIBE la DERROTA de Charles Leclerc con Lewis Hamilton

El director de equipo en Ferrari, Fred Vasseur, afirmó que Lewis Hamilton “ha vuelto” tras su victoria sobre Charles Leclerc en el Gran Premio de Estados Unidos.

En declaraciones a Sky Sports Germany tras la carrera en Austin, Vasseur explicó: “Es muy positivo para el equipo, ya que todos debemos inspirarnos mutuamente. Es fundamental contar con dos coches; si queremos maximizar la cantidad de puntos hasta el final, es imprescindible sumar con ambas máquinas.

“Y Lewis ha vuelto. Durante dos tercios del fin de semana, estuvo por encima de Charles, lo que impulsa al equipo y refuerza la competitividad interna. Tras un viernes complicado, logramos recuperarnos a lo largo de toda la jornada.

“El ritmo de hoy fue aceptable. Adoptamos una estrategia agresiva que, al final, dio frutos. Fue una apuesta arriesgada tanto de Charles como del equipo, pero creo que este resultado nos pone en una mejor posición para enfrentar México", declaró.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

