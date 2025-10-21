El ENORME SUSTO de Lewis Hamilton en el GP de Estados Unidos

Lewis Hamilton vivió un final de infarto en el Gran Premio de Estados Unidos a bordo de Ferrari, cuando sus esfuerzos estuvieron a punto de venirse abajo.

Durante la rueda de prensa postcarrera, el británico explicó el problema que enfrentó en el tramo final, aunque admitió que no tenía claro en qué momento se originó la complicación: "No estoy del todo seguro. Entré en la curva 5 y sentí como si hubiese tocado algo.

"De repente, experimenté un subviraje muy fuerte y pensé que había sufrido un pinchazo. Frené en la curva 11, pero el freno no respondía y me quedé preguntándome: "¿Qué está pasando?. De alguna manera, logré controlar el coche en las últimas curvas.

"El subviraje fue enorme en el tramo final... llegué a pensar que se hubiera roto el alerón delantero o que algo pasara con el neumático. Estuvo realmente cerca", reveló.

Tras su parada en boxes, se le indicó que soltara el acelerador para cuidar el desgaste de la tabla protectora en el SF-25. Obligado a conformarse con la cuarta posición, Hamilton estuvo a un pelo de perder terreno en los últimos compases de la carrera, cuando la diferencia con Oscar Piastri se redujo drásticamente.

Más tarde se confirmó que el piloto sufrió un pinchazo en la rueda delantera derecha, lo que permitió al McLaren acercarse peligrosamente a su rival, rozando la zona DRS.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

