INCREÍBLE: Lewis Hamilton, a MILÍMETROS de sufrir TERRIBLE accidente
En redes sociales han surgido imágenes en las que se revela que Lewis Hamilton se quedó muy cerca de sufrir un terrible accidente en la Sprint Race del GP de Estados Unidos.
En las fotos se puede apreciar como un fragmento que salió disparado tras el choque entre Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, Lando Norris y Fernando Alonso fue directo al cockpit del siete veces campeón del mundo.
Halo saving Lewis Hamilton from being struck by a piece of carbon fibre in Austin 🙏 pic.twitter.com/K6MZCd903j— Autosport (@autosport) October 18, 2025
Para su fortuna, nuevamente el halo de su monoplaza desvió la pieza y se evitó que golpeara al corredor. Una muestra más que el halo ha sido uno de los avances más importantes en la historia de la Fórmula 1.
¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
