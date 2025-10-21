F1 Hoy: Alonso, brutal contra el GP de Estados Unidos, Sainz culpa a Kimi Antonelli

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 20 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

El Gran Premio de Estados Unidos entregó una carrera donde Max Verstappen demostró por qué es el mejor piloto de la parrilla y el serio candidato a campeón aún, mientras Lando Norris y Oscar Piastri siguen con malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato. ::: LEER MÁS

El Gran Premio de Estados Unidos apretó aún más la pelea por el segundo lugar del campeonato de constructores, donde aún increíblemente, Red Bull tiene oportunidad. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso logró puntuar en el Gran Premio de Estados Unidos, pero considera que su carrera fue bastante olvidable. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz terminó con una terrible sensación después de ver cómo su carrera terminó mucho antes de lo debido en el Gran Premio de Estados Unidos. ::: LEER MÁS

