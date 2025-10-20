Las BRUTALES palabras de Alonso sobre el GP de Estados Unidos
Fernando Alonso logró puntuar en el Gran Premio de Estados Unidos, pero considera que su carrera fue bastante olvidable.
Cada semana que pasa se va convirtiendo más heroico lo que hace Alonso pilotando un Aston Martin que no entrega ningún tipo de garantía a quien lo pilota y que como auto, está más cerca de ser el peor de la parrilla que de ser competitivo.
Tras la carrera, en comparecencia con los medios de comunicación, Alonso señaló con pesar algunos de los detalles que espera que no se presenten de nuevo en México la siguiente semana.
“No será recordada esta carrera en mi memoria, pero bueno, salimos décimos, acabamos décimos, tampoco pasó gran cosa ni por delante ni por detrás”, explicó Alonso.
“Esperaba un poco más seguramente, siempre que sales décimo esperas que el octavo pueda ser posible o el noveno. Han abandonado dos coches rápidos delante de nosotros, así que quedar décimo tampoco ha sido una carrera demasiado buena para nosotros”, finalizó Fernando.
¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?
El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.
Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.
A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.
De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.
