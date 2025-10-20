Franco Colapinto Hoy: Furia general en Alpine; Habrá sanciones contra el argentino
Franco Colapinto Hoy: Furia general en Alpine; Habrá sanciones contra el argentino
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 20 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto tomó uno de los riesgos más importantes de su trayectoria como piloto en Alpine en Estados Unidos, y pareciera no haberle salido del todo bien. ::: LEER MÁS
Alpine ha decidido emprender acciones contra Franco Colapinto tras lo sucedido en Estados Unidos. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha dejado uno de sus golpes más fuertes en la mesa de la temporada durante el Gran Premio de Estados Unidos al ignorar las órdenes de Alpine. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha hecho valer el respeto por su lugar en Alpine y ha justificado el hacer caso omiso a las órdenes del equipo. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Franco Colapinto Hoy: Furia general en Alpine; Habrá sanciones contra el argentino
- hace 55 minutos
¡PELIGRO! Alpine anuncia medidas contra Colapinto
- 1 hour ago
Las BRUTALES palabras de Alonso sobre el GP de Estados Unidos
- 3 hours ago
¡Podría tener las horas CONTADAS! Alpine estalla en furia tras desplante de Colapinto en Austin
- Hoy 19:00
Así marcha el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Estados Unidos
- Hoy 18:00
Lo último del pronóstico del tiempo para el GP de México
- Hoy 17:31
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre
ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
- 5 octubre
BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez
- 30 septiembre
ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
- 8 octubre
Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari
- 7 octubre