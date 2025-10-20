¡PELIGRO! Alpine anuncia medidas contra Colapinto

Alpine ha decidido emprender acciones contra Franco Colapinto tras lo sucedido en Estados Unidos.

Colapinto venció a Pierre Gasly de nuevo, pero que no pudo sumar puntos y el último tramo de la pista lo ha hecho poner en peligro su continuidad en Alpine.

El equipo le solicitó a Franco dejar delante que Gasly se mantuviera adelante en la última parte de la carrera, Colapinto ignoró por completo la petición, demostrando su inconformidad con ello y lo rebasó de inmediato.

Esto no cayó nada bien en Steve Nielsen, alto mando de la escudería, que ha expresado a la prensa que habrá sanción interna para el argentino.

"Como equipo, cualquier instrucción del muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados de que esto no haya sucedido, así que es algo que revisaremos y abordaremos internamente”, expresó Nielsen.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

