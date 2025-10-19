Checo Pérez Noticias Hoy: Cadillac reconoce que el mexicano ya controla el equipo

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este sábado 18 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: CONFIRMADO - El mexicano ya CONTROLA Cadillac a SU ANTOJO. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: BOMBAZO - El mexicano y Cadillac recibirán AYUDA de la FIA para 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ¡Valtteri Bottas lanza AMENAZANTE mensaje al mexicano! ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!