Sergio Pérez recibió un amenazante mensaje por parte de Valtteri Bottas previo a su debut con Cadillac en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

En declaraciones del piloto finlandés publicadas por Motorsport, esto es lo que buscará el próximo año al ser el compañero de equipo del mexicano: "Esperemos que podamos desafiarnos bien en la pista. Eso nos ayudará a los dos a mejorar y a llegar más lejos. Eso estaría bien.

"Creo que lo más importante es trabajar juntos y realmente hacer avanzar al equipo juntos, y no perder demasiado tiempo peleando entre nosotros. Creo que esa debería ser la prioridad y ambos lo entendemos.

"Checo siempre ha sido amable conmigo. Siempre le he tenido respeto. Ha sido genial. Me parece alguien con quien se puede trabajar fácilmente, y yo lo soy. Así que debería funcionar bien", aseguró.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

