Lewis Hamilton lanza AMENAZA contra Max Verstappen para el GP de Estados Unidos
Lewis Hamilton lanzó una amenaza contra Max Verstappen por la victoria del próximo Gran Premio de Estados Unidos.
Hablando con los periodistas presentes en Austin, el siete veces campeón del mundo comentó lo siguiente tras la clasificación: “Es genial estar entre los 5 mejores. Me hubiera encantado estar más arriba, pero mañana daremos un paso al frente para ver si podemos lograrlo.
"Tenía problemas con el equilibrio. Desde el principio, tuve un subviraje enorme, así que entré y puse dos agujeros en el alerón, salí, entré, puse dos agujeros en el alerón... Seguí añadiendo y añadiendo. Creo que al final añadí unos ocho agujeros al alerón delantero hoy.
"Con ese subviraje, la sesión se complicó mucho y saturó los delanteros. La última vuelta estuvo más cerca del equilibrio que buscaba, pero si hubiera llevado eso a la Q1, habría sido el coche que necesitaba antes para luego mejorar a partir de ahí. En general, una mejora para nosotros como equipo, un gran trabajo de los ingenieros; hoy dimos un paso adelante", señaló.
¿Qué pasó en la clasificación del GP de Estados Unidos?
Max Verstappen se quedó con la pole position sin muchas complicaciones y arrancará al frente tras la clasificación del Gran Premio de los Estados Unidos.
Por otro lado, Fernando Alonso y Carlos Sainz tuvieron un buen día al clasificar a Q3; sin embargo, se quedaron con el décimo y noveno sitio para empezar la carrera en Austin.
Lando Norris se quedó con el segundo lugar, superando a Charles Leclerc, George Russell y Lewis Hamilton. En el resto del Top 10 quedaron Oscar Piastri, Kimi Antonelli y Oliver Bearman.
GP de Estados Unidos: Clasificación
|Posición
|Piloto
|1
|Max Verstappen
|2
|Lando Norris
|3
|Charles Leclerc
|4
|George Russell
|5
|Lewis Hamilton
|6
|Oscar Piastri
|7
|Kimi Antonelli
|8
|Oliver Bearman
|9
|Carlos Sainz
|10
|Fernando Alonso
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Liam Lawson
|13
|Yuki Tsunoda
|14
|Pierre Gasly
|15
|Franco Colapinto
|16
|Gabriel Bortoleto
|17
|Esteban Ocon
|18
|Lance Stroll
|19
|Alexander Albon
|20
|Isack Hadjar
