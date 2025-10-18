Noticias F1 Hoy: FP1 y Qualy Sprint en Estados Unidos; Alonso, en peligro
GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 17 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
F1 Resultados Hoy: Alonso SUPERA a Verstappen, pero DESASTRE de Sainz en FP1 del GP de Estados Unidos 2025. ::: LEER MÁS
F1 Resultados Hoy: Verstappen vence a McLaren; Sainz hace MILAGRO en Sprint Qualy del GP de Estados Unidos. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso Hoy: El piloto de Aston Martin, en PELIGRO por Carlos Sainz. ::: LEER MÁS
