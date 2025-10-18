close global

Verstappen, Alonso and Hamilton edited in front of a Singapore flag background

Noticias F1 Hoy: FP1 y Qualy Sprint en Estados Unidos; Alonso, en peligro

Noticias F1 Hoy: FP1 y Qualy Sprint en Estados Unidos; Alonso, en peligro

Aloisio Hernández
Verstappen, Alonso and Hamilton edited in front of a Singapore flag background

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 17 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

F1 Resultados Hoy: Alonso SUPERA a Verstappen, pero DESASTRE de Sainz en FP1 del GP de Estados Unidos 2025. ::: LEER MÁS

F1 Resultados Hoy: Verstappen vence a McLaren; Sainz hace MILAGRO en Sprint Qualy del GP de Estados Unidos. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso Hoy: El piloto de Aston Martin, en PELIGRO por Carlos Sainz. ::: LEER MÁS

Noticias Checo Pérez Hoy: FIA ayuda a Cadillac; Recibe amenaza de Valtteri Bottas
  • 1 hour ago
Checo F1 Hoy

Noticias Checo Pérez Hoy: FIA ayuda a Cadillac; Recibe amenaza de Valtteri Bottas

  • 1 hour ago
Noticias Franco Colapinto Hoy: Señala los errores de Alpine en Estados Unidos
  • 2 hours ago
F1 Colapinto Hoy

Noticias Franco Colapinto Hoy: Señala los errores de Alpine en Estados Unidos

  • 2 hours ago
Noticias F1 Hoy: FP1 y Qualy Sprint en Estados Unidos; Alonso, en peligro
  • 3 hours ago
F1 Hoy

Noticias F1 Hoy: FP1 y Qualy Sprint en Estados Unidos; Alonso, en peligro

  • 3 hours ago
Verstappen vence a McLaren; Sainz hace MILAGRO con Williams en Sprint Qualy del GP de Estados Unidos
  • Hoy 00:20
GP de Estados Unidos

Verstappen vence a McLaren; Sainz hace MILAGRO con Williams en Sprint Qualy del GP de Estados Unidos

  • Hoy 00:20
Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint Race del GP de Estados Unidos
  • Hoy 04:00
GP de Estados Unidos

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint Race del GP de Estados Unidos

  • Hoy 04:00
Parrilla de salida del Sprint Race del GP de Estados Unidos
  • Hoy 03:00
GP de Estados Unidos

Parrilla de salida del Sprint Race del GP de Estados Unidos

  • Hoy 03:00
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
  • 13 octubre
15.000+ views

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto

  • 13 octubre
 Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
  • 30 septiembre
4.000+ views

Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video

  • 30 septiembre
 ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
  • 5 octubre
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur

  • 5 octubre
 BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez
  • 30 septiembre
2.500+ views

BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez

  • 30 septiembre
 ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
  • 8 octubre
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto

  • 8 octubre
 Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari
  • 7 octubre
2.500+ views

Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari

  • 7 octubre

Clasificación F1

