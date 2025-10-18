Charles Leclerc destapa la PEOR NOTICIA para Ferrari

Charles Leclerc destapó la peor noticia para Ferrari en medio de la crisis de resultados que viven en la Fórmula 1.

Hablando con la prensa tras la Sprint Qualy en Austin, el corredor monegasco dijo esto sobre su rendimiento: “Me sorprendería mucho si encontráramos algo que nos hiciera dar un salto tan grande.

"Ojalá me equivoque, pero por desgracia, por ahora, parece que se trata simplemente del potencial de nuestro coche. Bueno, sinceramente, mi vuelta fue impecable en la SQ3. No me arrepiento mucho de lo que hice. Quizás un poco más de kilometraje esta mañana con el medio...", señaló.

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Leclerc con Ferrari?

Hay muchos rumores sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari, pero vamos a recordar hasta cuándo se extiende su vínculo con la Scuderia.

De acuerdo con información de RMC, al monegasco todavía le quedan varios años con el equipo rojo, aunque no se descarta una salida anticipada: "Webber confirma indirectamente que Ferrari es una opción, también porque en Maranello tienen que hacer frente a un 2027 en el que Leclerc podría irse, a pesar de un contrato con vencimiento en 2029, pero tiene que hacer frente a la salida de Lewis Hamilton para quien el 2026 representa el punto de no retorno.

"Si ganara, habría cumplido su misión. Si perdiera, sería el momento de dejarlo todo definitivamente. Y por eso en Maranello la opción Carlos Sainz sigue sobre la mesa y esto explica por qué el español nunca ha dicho nada en contra de Ferrari, aunque en privado no ha ocultado los gruñidos sobre algunas cosas que circularon hace algún tiempo", informaron.

Todo quedará por ver en la temporada 2026 si es que la Scuderia puede finalmente darle un auto de campeonato al monegasco.

