Lewis Hamilton EXPLOTA CONTRA Ferrari tras la sprint qualy
Lewis Hamilton reventó contra Ferrari por el pobre rendimiento que mostraron en la clasificación para el Sprint Race del Gran Premio de Estados Unidos.
El siete veces campeón del mundo dijo lo siguiente a los medios de comunicación tras apenas clasificarse a la SQ3: "¡Ese no era el ritmo que esperaba! El coche es muy, muy difícil de conducir. Ocho décimas...", dijo muy desilusionado el británico.
¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?
Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.
"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.
"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.
En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".
Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.
