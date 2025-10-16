F1 Hoy: Cadillac presenta nuevo auto de Checo; Colapinto demuestra su carácter
F1 Hoy: Cadillac presenta nuevo auto de Checo; Colapinto demuestra su carácter
GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 16 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Televisa, una de las cadenas de telecomunicaciones más grandes de México y del mundo, ha dado un auténtico golpe de mercado al apropiarse de la Fórmula 1 hasta 2028. ::: LEER MÁS
Cadillac ha presentado el auto de debur en la Fórmula 1 donde debutarán de la mano de Checo Pérez y Valtteri Bottas. ::: LEER MÁS
Un directivo de Aston Martin F1 ha detallado cómo el equipo utiliza la inteligencia artificial y el impacto que esta puede tener en el desempeño de sus miembros en la escudería con base en Silverstone. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto tiene en el Gran Premio de Estados Unidos una de las pruebas más importantes de su carrera, pero su carácter lo ha construido para llegar preparado para ese momento. ::: LEER MÁS
