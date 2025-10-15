ÚLTIMA HORA: Cadillac presenta el monoplaza de Checo para F1

Cadillac ha presentado el auto de debur en la Fórmula 1 donde debutarán de la mano de Checo Pérez y Valtteri Bottas.

El Gran Premio de Estados Unidos ha sido la gran vitrina para que Cadillac, nueva escudería americana, presentara por primera vez en tamaño real el modelo maqueta de su monoplaza.

Dentro de las actividades que rodean en Austin al GP de Estados Unidos, se encuentra en exhibición el monoplaza de Cadillac, donde en un color negro mate, con el logo de la escudería, da los primeros flashazos de cómo se verá el auto del mexicano.

Esto continuará levantando las expectativas sobre lo que podrá hacer competitivamente Cadillac en su primera temporada dentro de la Fórmula 1, llegando como equipo número once de la parrilla.

🚨 ÚLTIMA HORA: Cadillac expone su maqueta del coche de 2026.



Por primera vez, un equipo de Fórmula 1 expone una maqueta del coche de 2026 a tamaño real.#F1pic.twitter.com/dN8riTya86 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) October 15, 2025

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

