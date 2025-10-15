Televisa se ROBA la F1 en México
Televisa se ROBA la F1 en México
Televisa, una de las cadenas de telecomunicaciones más grandes de México y del mundo, ha dado un auténtico golpe de mercado al apropiarse de la Fórmula 1 hasta 2028.
Después de ver cómo la categoría reina de automovilismo era transmitida por otros jugadores dentro de los medios de comunicación, enfocándose principalmente en otros deportes como el fútbol, ahora han decidido ir por todo por la Fórmula 1.
Esto no es casualidad, y se ha dado justo en el timing de la llegada de Cadillac como undécimo equipo a la parrilla, liderado por Checo Pérez como piloto estrella y se transmitirá cada carrera, práctica y Gran Premio.
“Nos llena de orgullo anunciar que la Fórmula 1, uno de los espectáculos deportivos de mayor crecimiento y pasión en México y en el mundo, será transmitida en su totalidad a través de diversas ventanas multiplataforma en TV abierta y restringida, empezando con los Grandes Premios de Austin y México”, señaló Ian Holmes,
“Los mexicanos son profundamente apasionados de la Fórmula 1, por lo que es fundamental para nosotros contar con un excelente socio de transmisión en el país, que garantice la mejor cobertura posible. El compromiso y la cobertura de Televisa serán incomparables en todo México”, finalizó el Director General de Derechos de Medios y Transmisión de Fórmula 1.
Relacionado: URGENTE: Cadillac ROMPE EL SILENCIO sobre Checo Pérez y Ferrari
¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?
Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.
Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.
Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.
En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Colapinto entrega su mayor muestra de CRECIMIENTO en la F1
- hace 40 minutos
ÚLTIMA HORA: Cadillac presenta el monoplaza de Checo para F1
- hace 45 minutos
F1 Franco Colapinto Hoy: Romperá récord en el GP de Estados Unidos; Muestra su mayor crecimiento profesional
- 1 hour ago
Aston Martin admite ARMA SECRETA para llevar a Alonso a la gloria de la F1
- 2 hours ago
Televisa se ROBA la F1 en México
- Ayer 20:00
BOMBAZO: La SORPRESA de Ferrari a Checo Pérez para 2026
- Ayer 16:00
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre
OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
- 26 septiembre
ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
- 5 octubre
¡Es INCREÍBLE el SALARIO de Franco Colapinto en Alpine!
- 26 septiembre