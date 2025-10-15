Televisa se ROBA la F1 en México

Televisa, una de las cadenas de telecomunicaciones más grandes de México y del mundo, ha dado un auténtico golpe de mercado al apropiarse de la Fórmula 1 hasta 2028.

Después de ver cómo la categoría reina de automovilismo era transmitida por otros jugadores dentro de los medios de comunicación, enfocándose principalmente en otros deportes como el fútbol, ahora han decidido ir por todo por la Fórmula 1.

Esto no es casualidad, y se ha dado justo en el timing de la llegada de Cadillac como undécimo equipo a la parrilla, liderado por Checo Pérez como piloto estrella y se transmitirá cada carrera, práctica y Gran Premio.

“Nos llena de orgullo anunciar que la Fórmula 1, uno de los espectáculos deportivos de mayor crecimiento y pasión en México y en el mundo, será transmitida en su totalidad a través de diversas ventanas multiplataforma en TV abierta y restringida, empezando con los Grandes Premios de Austin y México”, señaló Ian Holmes,

“Los mexicanos son profundamente apasionados de la Fórmula 1, por lo que es fundamental para nosotros contar con un excelente socio de transmisión en el país, que garantice la mejor cobertura posible. El compromiso y la cobertura de Televisa serán incomparables en todo México”, finalizó el Director General de Derechos de Medios y Transmisión de Fórmula 1.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

