Sergio Pérez recibió una enorme noticia por parte de Aston martin de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Andy Cowell, directivo de la escudería de Fernando Alonso, le dijo lo siguiente a AMuS sobre el rendimiento que se espera de los equipos en el próximo campeonato mundial, año en el que entrará Cadillac con Checo y Valtteri Bottas.

“Estoy seguro de que un equipo vendrá con el mejor paquete aerodinámico, habrá un motorista que tendrá la UP más potente, un equipo será el más suave con los neumáticos nuevos y un equipo entenderá la gestión de la energía más rápido.

"Es muy poco probable que un equipo sea el mejor en todas las áreas. Así que todo se equilibrará un poco", aseguró. Esta es una gran noticia porque muchos han cuestionado la decisión del corredor mexicano de fichar por la escudería estadounidense ante el temor de que no sean competitivos.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

