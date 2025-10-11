Andrea Kimi Antonelli destapó las consecuencias que tuvo dentro de Mercedes por sus múltiples errores en las últimas semanas.

En charla con los medios de comunicación, el corredor italiano compartió detalles sobre el proceso que llevó para salir de la crisis en la que cayó durante varias carreras.

"Después de Monza, tuve una reunión importante con Bono y los ingenieros. Me dieron una pequeña charla, pero sinceramente, era lo que necesitaba. Ahora estoy de vuelta en el buen camino, con la mentalidad adecuada, centrado en el proceso, en lo básico, intentando pilotar bien, hilvanar las cosas, y sé que el resultado llegará de forma natural.

"Hemos tenido buenos fines de semana [en Singapur y Bakú], lo cual es importante, ya que aporta puntos al equipo. El coche ha estado muy, muy fuerte, lo cual es muy prometedor. Ahora quedan seis carreras.

"Nos estamos distanciando de Ferrari y también de Red Bull. Eso es lo más importante. Será fundamental seguir puntuando, tener un buen rendimiento y lograr el segundo puesto en el Campeonato de Constructores", apuntó.

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Singapur?

El Gran Premio de Singapur entregó una carrera donde George Russell demostró porqué es el mejor piloto para continuar en Mercedes, mientras Lando Norris y Oscar Piastri siguen con malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.

El domingo en Marina Bay inició con Antonelli perdiendo varios lugares de carrera tras un lento arranque, pero pudo recuperarse y al menos terminar en la quinta posición.

Los pilotos españoles tuvieron una espectacular noche, ya que Alonso y Sainz lograron ambos entrar a la zona de puntos, el primero en una gran serie de rebases y el segundo con una remontada espectacular de ocho lugares.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, no fue una buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo tras una sanción final y Charles Leclerc acabó sexto en la carrera. En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, por más que sigue venciendo últimamente a Pierre Gasly, aún no puede sumar ni un solo punto en el Mundial de Pilotos.

