Mercedes aún no ha anunciado la renovación de contrato para Kimi Antonelli y George Russell. Se rumorea que el británico exige un compromiso a largo plazo, pero la situación se complica por la posible presencia de Max Verstappen, ya que el equipo podría querer reservar un puesto para el actual piloto de Red Bull F1.

Según indican fuentes, Toto Wolff ha dejado claro que tanto Antonelli como Russell formarán parte del equipo el próximo año. Sin embargo, hasta el momento no se han difundido comunicados oficiales sobre ninguna extensión contractual.

Mercedes sigue pendiente de la decisión del tetracampeón Verstappen en relación a su futuro en Red Bull, mientras que Russell apuesta por un contrato de varios años. Esto podría significar que transcurran algunas semanas antes de que se alcance un acuerdo definitivo.

"Verstappen desempeña un papel fundamental en estas conversaciones", comenta Vincent Bruins del GPFans Raceteam. "Russell busca estabilidad, quiere un contrato de tres o cuatro años. Pero Mercedes prefiere dejarle la puerta abierta para 2027 por si Red Bull sorprende el próximo año y Verstappen decide fichar por ellos.

"No me extrañaría que pasaran algunas semanas antes de oír algo concreto sobre una renovación. Sabemos que Russell seguirá en el equipo el próximo año, pero la cuestión es por cuánto tiempo después."

"Creo que también tienen la intención de cuidar a Antonelli", continúa Bruins. "Si consideramos que es un novato con poca experiencia, está teniendo una temporada bastante sólida. Resulta injusto que se le ofrezca solo un año en Mercedes para su temporada de debut y, posteriormente, verlo relegado a Alpine o Williams cuando Verstappen esté disponible.

"Han apostado mucho por este joven; según tengo entendido, firmó su primer contrato con Mercedes a los 12 años. Estoy convencido de que Mercedes preferiría intercambiar a Russell por Verstappen en lugar de a Antonelli."

¿Por qué Kimi Antonelli es llamando el 'Nuevo Max Verstappen'?

Kimi Antonelli, nacido en 2006, proviene de un pedigrí de carreras. Su padre, Marco, era piloto y propietario de AKM Motorsport, un equipo que compite en el Campeonato italiano de F4.

La carrera de Antonelli comenzó a la edad de siete años en los karts, donde rápidamente mostró un talento excepcional y ganó la Gran Final Internacional EasyKart dos años después.

Tras esta promesa inicial, Antonelli perfeccionó sus habilidades en la serie WSK y, en 2018, ganó la final de la WSK Champions Cup 60 Mini y también obtuvo la victoria en la final internacional de la Copa ROK.

Al año siguiente, Antonelli dominó la WSK Super Master Series y la Euro Series, incluso terminando quinto en su primera aparición en el Campeonato Mundial de la FIA. Estos logros llamaron la atención del jefe de Mercedes, Toto Wolff, quien lo inscribió en la Mercedes Junior Academy.

Antonelli luego hizo la transición a los monoplazas en 2021 y se sumergió en los campeonatos de F4 de Italia y de los Emiratos Árabes Unidos. Si bien su campaña italiana le valió podios, fue en los Emiratos Árabes Unidos donde realmente brilló, consiguiendo dos victorias y terminando tercero en la general.

Al año siguiente, Antonelli regresó a la escena de la F4 italiana, esta vez como una fuerza dominante. Barrió el campeonato y ganó el título con la asombrosa cifra de 13 victorias y poles en todas las carreras, excepto en un puñado. También replicó este éxito en la serie ADAC F4, ganando el título con nueve victorias en carreras y 12 podios.

Todos estos éxitos lo han catapultado a tener un lugar dentro de la parrilla de la Fórmula 1 junto a Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, entre otros. Por ejemplo, Lewis ha sido uno de los que lo ha arropado y el español bicampeón del mundo también se ha pronunciado sobre su presencia.

