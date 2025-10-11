Franco Colapinto Noticias Hoy: Ventaja sobre Gasly; ¿Compañero de Verstappen?; Da la cara

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este viernes 10 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto Hoy: ¡Al fin! El argentino tendrá VENTAJA sobre Pierre Gasly en Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: ¿Será compañero de Max Verstappen? El rumor sigue CRECIENDO. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: El argentino DA LA CARA tras fuerte ACUSACIÓN de otro piloto. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado