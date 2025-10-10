Max Verstappen sigue con su futuro en el aire y podría terminar como compañero de equipo de Franco Colapinto en Alpine. Al menos así lo creen quienes señalan un gesto del campeón como un coqueteo con la escudería francesa.

En una entrevista con Sky Sports Deutsland, se le preguntó al cuatro veces campeón del mundo qué otra habilidad le gustaría perfeccionar en la vida. Su respuesta fue clara: "hablar francés".

Aunque se maneja con soltura en neerlandés, inglés y alemán – idioma que utilizó en sus entrevistas durante el fin de semana de GT3 – el piloto admite que el francés aún se le dificulta, pese a la utilidad que puede tener, especialmente en Mónaco.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

