Franco Colapinto podrá disfrutar de una ventaja sobre Pierre Gasly dentro de Alpine para el resto de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

El corredor argentino ha vencido a su compañero de equipo en las últimas semanas, generando muchos cuestionamientos de por qué la escudería frances ha designado a Pierre como el líder y tienen a Franco sin contrato confirmado para 2026.

Sin embargo, para las seis carreras restantes del Campeonato Mundial 2025, Gasly deberá ceder su asiento y su monoplaza en dos ocasiones más para cumplir con los entrenamientos de novatos que exige la FIA a cada equipo.

El corredor sudamericano ya ha cedido su lugar este año, por lo que podrá seguir corriendo en el resto del campeonato. Por el contrario, el ex Red Bull deberá cambiar la planeación de sus fines de semana para poder adaptarse.

Relacionado: CONFIRMADO: Franco Colapinto, en LISTA de Red Bull

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!