Franco Colapinto ha dado la cara frente a la prensa luego de que fue fuertemente acusado por otro piloto de la Fórmula 1.

El corredor argentino le dijo lo siguiente a la prensa luego de los comentarios de Nico Hulkenberg sobre el incidente que tuvieron en el pasado Gran Premio de Singapur: "No sé; solamente lo vi haciendo un trompo por el retrovisor. No te lo puedo decir, debería decírtelo él mismo.

"Es decir, es difícil adelantar, pero no parábamos de adelantar en carrera. Recuperé posiciones al principio. Como en Bakú, estábamos igual, y luego nos quedamos atrás, luchando por mantener el ritmo.

"La cosa está dura ahí fuera; no es lo que queremos. Solo tenemos que seguir presionando, pero sin duda es muy difícil ahora mismo", comentó el piloto sudamericano.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

