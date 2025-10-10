¡CULPAN a la FIA de arruinar el auto de Ferrari en 2025!

Un nuevo reporte asegura que el monoplaza de Ferrari en la temporada 2025 se ha visto afectado por decisiones de la FIA.

Según lo dicho en AutoRacer.IT, el concepto aerodinámico de la Scuderia está en problemas por la dirección del organismo rector del automovilismo: "Las directivas técnicas de la FIA destinadas a prohibir las flexiones extremas han creado problemas para Ferrari.

"Las contramedidas del equipo, que utilizan alerones ya diseñados, parecen haber limitado el concepto original del coche. El alerón delantero se rediseñó para cumplir con las normas de España, pero el SF-25 sigue sin generar suficiente carga aerodinámica para avanzar.

"La plataforma mecánica sigue siendo conservadora y continúa restringiendo el equilibrio. Es justo preguntarse si cambiar la actualización de la suspensión por un nuevo piso, o refinar las soluciones de flexión, hubiera sido el mejor camino", informaron.

¿Cómo va el Campeonato de Constructores tras el GP de Singapur?

El Gran Premio de Singapur coronó por fin a McLaren como el ganador del Campeonato de Constructores de la temporada.

A pesar de que ninguno de sus pilotos logró ganar la carrera y las diferencias entre ellos son cada vez más notorias, el equipo liderado por Zak Brown se ha hecho de nuevo del reconocimiento para la escudería que está inmersa en muchas polémicas por peleas internas.

Mercedes logró solidificar su segundo puesto, ya que la victoria de Russell y el quinto lugar de Antonelli los separó del desliz de los pilotos de Ferrari. La gran sorpresa del día fue Williams, que gracias a Carlos Sainz pudo sumar nuevamente en la temporada, señal de la mejora reciente que están teniendo.

1. McLaren 650 puntos

2. Mercedes 325 puntos

3. Ferrari 298 puntos

4. Red Bull Racing 290 puntos

5. Williams 102 puntos

6. Racing Bulls 72 puntos

7. Aston Martin 68 puntos

6. Kick Sauber 55 puntos

9. Haas 46 puntos

10. Alpine 20 puntos

