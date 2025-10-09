Han señalado que Carlos Sainz adoptó una técnica por la que Sergio Pérez es ampliamente reconocido en la Fórmula 1.

Durante una emisión de la F1 tras el Gran Premio de Singapur, uno de los presentadores del programa habló de la actuación del corredor de Williams y señaló que el español tuvo una conducción al estilo del mexicano.

"Es casi como una conducción al estilo de la vieja escuela de Sergio Pérez, ya sabes, cuidando los neumáticos allí y fue capaz de conseguir para Williams su primer punto aquí en Singapur desde 2010", apuntaron.

Un gesto que deja en evidencia el enorme legado que tiene Checo dentro de la Fórmula 1 y que sale a relucir a pesar de no estar dentro de la parrilla en 2025.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

