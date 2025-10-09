F1 Checo Hoy: Provoca miedo en Sainz; Bottas lo copia; La verdad de su choque

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este miércoles 8 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: ¡Provoca MIEDO en Carlos Sainz y Williams! ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: ¡Valtteri Bottas quiere COPIAR al mexicano en Cadillac! ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: ¿El mexicano CHOCÓ en el simulador de Cadillac? Esta es la VERDAD. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!