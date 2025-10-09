F1 Checo Hoy: Provoca miedo en Sainz; Bottas lo copia; La verdad de su choque
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este miércoles 8 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez F1: ¡Provoca MIEDO en Carlos Sainz y Williams! ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: ¡Valtteri Bottas quiere COPIAR al mexicano en Cadillac! ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: ¿El mexicano CHOCÓ en el simulador de Cadillac? Esta es la VERDAD. ::: LEER MÁS
