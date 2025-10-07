close global

Perez and Bottas after 2021 Turkish GP

ATENCIÓN: Valtteri Bottas revela plan para evitar HUMILLACIÓN de Checo Pérez

Aloisio Hernández
Valtteri Bottas reveló que está en marcha un plan para evitar ser humillado por Sergio Pérez dentro de Cadillac.

En entrevista con Crash.net, el actual corredor de Mercedes dijo lo siguiente: “Ha habido conversaciones. Creo que Graeme [Lowdon, director del equipo Cadillac] y Toto [Wolff, director y CEO del equipo Mercedes] también han estado en conversaciones.

Mercedes me ha apoyado mucho en la transición, así que no creo que me vayan a bloquear de ninguna manera. Ya hemos tenido conversaciones con Cadillac, con reuniones en línea y cosas así, lo cual tengo permitido hacer y no hay problema.

“Todos entienden que hay mucho trabajo por hacer y que ya se necesita la opinión de los pilotos para ciertas cosas. Obviamente, empezaré con Cadillac en enero, pero habrá algunas cosas que podría hacer aquí y allá antes", comentó.

Relacionado: Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4861 votos

