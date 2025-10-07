El entorno de Charles Leclerc ha amenazado a Ferrari con la posibilidad de una salida ante los múltiples problemas para pelear por el título.

De acuerdo con palabras publicadas en The Strait Times de Nicholas Todt, representante del corredor monegasco, la paciencia se está terminando: "Muchos pilotos esperan ver el rendimiento de cada equipo y la calidad de su coche para decir: "Quiero quedarme en mi equipo" o "Quiero irme a otro equipo porque lo están haciendo mejor".

"Charles es uno de los mejores talentos de su generación, junto con Max y algunos de los pilotos. Ya no es un bebé porque ha pasado muchas temporadas con Ferrari. Y, por supuesto, creo que aún necesitamos un coche ganador.

"Hoy tenemos un buen coche, pero no lo suficiente para ganar el título... Esperamos que así sea, y esperamos que el año que viene Ferrari tenga un coche muy bueno con la nueva normativa", comentó.

Relacionado: ÚLTIMA HORA: FIA hace OFICIAL el CASTIGO a Charles Leclerc por chocar a Lando Norris

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Leclerc con Ferrari?

Hay muchos rumores sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari, pero vamos a recordar hasta cuándo se extiende su vínculo con la Scuderia.

De acuerdo con información de RMC, al monegasco todavía le quedan varios años con el equipo rojo, aunque no se descarta una salida anticipada: "Webber confirma indirectamente que Ferrari es una opción, también porque en Maranello tienen que hacer frente a un 2027 en el que Leclerc podría irse, a pesar de un contrato con vencimiento en 2029, pero tiene que hacer frente a la salida de Lewis Hamilton para quien el 2026 representa el punto de no retorno.

"Si ganara, habría cumplido su misión. Si perdiera, sería el momento de dejarlo todo definitivamente. Y por eso en Maranello la opción Carlos Sainz sigue sobre la mesa y esto explica por qué el español nunca ha dicho nada en contra de Ferrari, aunque en privado no ha ocultado los gruñidos sobre algunas cosas que circularon hace algún tiempo", informaron.

Todo quedará por ver en la temporada 2026 si es que la Scuderia puede finalmente darle un auto de campeonato al monegasco.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado