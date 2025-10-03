La FIA ha hecho oficial el castigo a Charles Leclerc por checar a Lando Norris en la FP2 del Gran Premio de Singapur.

Esto fue lo que informó el organismo rector del automovilismo mediante un comunicado compartido en redes sociales: "El competidor (Scuderia Ferrari HP) recibió una multa de 10.000 €. Los Comisarios escucharon al piloto del coche 16 (LEC), a los representantes del equipo y revisaron las pruebas de vídeo y las grabaciones internas del coche. Tras un periodo de bandera roja, varios coches salieron de sus boxes.

"Un miembro del equipo ordenó inicialmente al coche 16 (LEC) que abandonara su boxes. Sin embargo, en ese momento, se pasó por alto que el coche 4 (NOR) ya estaba adelantando por el carril rápido, acercándose al boxes de Ferrari y directamente en la trayectoria de LEC.

"El miembro del equipo, responsable de la seguridad al liberar el coche 16, calculó mal la situación y dio instrucciones poco claras a LEC, que no pudo ver el coche de NOR. Como resultado, ambos coches colisionaron en el carril rápido. Habiendo observado precedentes de este tipo de infracción, los Comisarios consideran que esta infracción merece una sanción más severa que la aplicada anteriormente, por lo que se impone la sanción mencionada", informaron.

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Leclerc con Ferrari?

Hay muchos rumores sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari, pero vamos a recordar hasta cuándo se extiende su vínculo con la Scuderia.

De acuerdo con información de RMC, al monegasco todavía le quedan varios años con el equipo rojo, aunque no se descarta una salida anticipada: "Webber confirma indirectamente que Ferrari es una opción, también porque en Maranello tienen que hacer frente a un 2027 en el que Leclerc podría irse, a pesar de un contrato con vencimiento en 2029, pero tiene que hacer frente a la salida de Lewis Hamilton para quien el 2026 representa el punto de no retorno.

"Si ganara, habría cumplido su misión. Si perdiera, sería el momento de dejarlo todo definitivamente. Y por eso en Maranello la opción Carlos Sainz sigue sobre la mesa y esto explica por qué el español nunca ha dicho nada en contra de Ferrari, aunque en privado no ha ocultado los gruñidos sobre algunas cosas que circularon hace algún tiempo", informaron.

Todo quedará por ver en la temporada 2026 si es que la Scuderia puede finalmente darle un auto de campeonato al monegasco.

