F1 Hoy: Sainz se inspira en Checo; Cadillac realza su historia

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 7de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz logró hacer una gran demostración de sus habilidades al volante en el Gran Premio de Singapur, lo cual es justo lo que buscaba Williams. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha tenido grandes elogios por su carrera en el Gran Premio de Singapur, pero eso no hubiera sido posible sin la inspiración de Checo Pérez. ::: LEER MÁS

Graeme Lowdon ha dejado claro el motivo por el cual Cadillac podrá dar un entorno competitivo para Checo Pérez en su regreso a la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Graeme Lowdon ha dejado claro el motivo por el cual Cadillac eligió a Checo Pérez y Valtteri Bottas, y no es únicamente la experiencia en Fórmula 1. ::: LEER MÁS

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado