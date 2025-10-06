Checo Pérez Hoy: Cadillac lo enaltece; Pierde a dos aliados para su regreso a Fórmula 1
GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este domingo 5 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez ha perdido a dos grandes aliados de cara a su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac, Diego Mejía y Luis Manuel López. ::: LEER MÁS
Uno de los mayores logros de Checo Pérez y de Carlos Sainz han dejado claro el motivo por el cual el español no pudo tener el éxito esperado este año en el Gran Premio de Singapur. ::: LEER MÁS
Graeme Lowdon ha dejado claro el motivo por el cual Checo Pérez es la mejor opción para Cadillac en su entrada a la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Cadillac ha confirmado en sus redes sociales la enorme ventaja que tendrá Sergio Pérez de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
