Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del domingo en el Gran Premio de Singapur del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

El circuito de Baku recibirá este 05 de octubre la 18º carrera del calendario. Fernando Alonso espera continuar con el ilusionante rendimiento mostrado el viernes.

Por otro lado, Carlos Sainz buscará un milagro para poder acercarse a los primeros diez. Finalmente. Franco Colapinto espera dejar atrás los problemas de las últimas semanas y salir del fondo con su Alpine

Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al domingo respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.

Horarios GP de Singapur: Domingo 05 de octubre

Carrera

España: 14:00 hrs. / DAZN

14:00 hrs. / DAZN Argentina: 09:00 hrs. / Star +

09:00 hrs. / Star + Colombia: 07:00 hrs. / Star +

07:00 hrs. / Star + México: 06:00 hrs. / Fox Sports

06:00 hrs. / Fox Sports Estados Unidos (Pacífico): 05:00 hrs. / ESPN

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos para el GP de Singapur?

El Gran Premio de Azerbaiyán entregó una carrera donde Max Verstappen demostró porqué es el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mal auto, mientras Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.

El domingo en Bakú inició de manera caótica con Piastri teniendo que abandonar después de la primera vuelta tras estrellarse en el muro. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que terminó en la cuarta posición, quedándose cerca de un nuevo podio

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso no acabó la carrera en la zona de puntos y Carlos Sainz logró por fin el primer ansiado podio para Williams en la temporada y primero para él, siendo clave para el Campeonato de Pilotos.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, no fue una buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo y Charles Leclerc acabó noveno en la carrera.

1. Óscar Piastri 324 puntos

2. Lando Norris 299 puntos

3. Max Verstappen 255 puntos

4. George Russell 212 puntos

5. Charles Leclerc 165 puntos

6. Lewis Hamilton 121 puntos

7. Andrea Kimi Antonelli 78 puntos

8. Alexander Albon 70 puntos

9. Isack Hadjar 39 puntos

10. Nico Hülkenberg 37 puntos

11. Lance Stroll 32 puntos

12. Carlos Sainz 31 puntos

13. Fernando Alonso 30 puntos

14. Liam Lawson 30 puntos

15. Esteban Ocon 28 puntos

16. Pierre Gasly 20 puntos

17. Yuki Tsunoda 20 puntos

18. Gabriel Bortoleto 18 puntos

19. Oliver Bearman 16 puntos

20. Franco Colapinto 0 puntos

