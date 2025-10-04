Horarios y canales de televisión para el Gran Premio de Singapur
Horarios y canales de televisión para el Gran Premio de Singapur
Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del domingo en el Gran Premio de Singapur del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.
El circuito de Baku recibirá este 05 de octubre la 18º carrera del calendario. Fernando Alonso espera continuar con el ilusionante rendimiento mostrado el viernes.
Por otro lado, Carlos Sainz buscará un milagro para poder acercarse a los primeros diez. Finalmente. Franco Colapinto espera dejar atrás los problemas de las últimas semanas y salir del fondo con su Alpine
Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al domingo respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.
Horarios GP de Singapur: Domingo 05 de octubre
Carrera
- España: 14:00 hrs. / DAZN
- Argentina: 09:00 hrs. / Star +
- Colombia: 07:00 hrs. / Star +
- México: 06:00 hrs. / Fox Sports
- Estados Unidos (Pacífico): 05:00 hrs. / ESPN
Relacionado: Alonso repite MILAGRO en Singapur; Russell hace INESPERADA POLE
¿Cómo va el Campeonato de Pilotos para el GP de Singapur?
El Gran Premio de Azerbaiyán entregó una carrera donde Max Verstappen demostró porqué es el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mal auto, mientras Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.
El domingo en Bakú inició de manera caótica con Piastri teniendo que abandonar después de la primera vuelta tras estrellarse en el muro. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que terminó en la cuarta posición, quedándose cerca de un nuevo podio
Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso no acabó la carrera en la zona de puntos y Carlos Sainz logró por fin el primer ansiado podio para Williams en la temporada y primero para él, siendo clave para el Campeonato de Pilotos.
En lo que significó la carrera de los Ferrari, no fue una buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo y Charles Leclerc acabó noveno en la carrera.
- 1. Óscar Piastri 324 puntos
- 2. Lando Norris 299 puntos
- 3. Max Verstappen 255 puntos
- 4. George Russell 212 puntos
- 5. Charles Leclerc 165 puntos
- 6. Lewis Hamilton 121 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 78 puntos
- 8. Alexander Albon 70 puntos
- 9. Isack Hadjar 39 puntos
- 10. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 11. Lance Stroll 32 puntos
- 12. Carlos Sainz 31 puntos
- 13. Fernando Alonso 30 puntos
- 14. Liam Lawson 30 puntos
- 15. Esteban Ocon 28 puntos
- 16. Pierre Gasly 20 puntos
- 17. Yuki Tsunoda 20 puntos
- 18. Gabriel Bortoleto 18 puntos
- 19. Oliver Bearman 16 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
CONFIRMADO: Carlos Sainz queda DESCALIFICADO de qualy en Singapur
- 3 hours ago
F1 en México sufre CAMBIO HISTÓRICO tras regreso de Checo Pérez
- 1 hour ago
Alonso repite MILAGRO en Singapur; Russell hace INESPERADA POLE
- Hoy 16:12
Parrilla de salida de Singapur con CASTIGOS incluidos
- 2 hours ago
Horarios y canales de televisión para el Gran Premio de Singapur
- 2 hours ago
Franco Colapinto cae en Q1, pero HUMILLA DE NUEVO a Pierre Gasly
- Hoy 15:25
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
- 26 septiembre