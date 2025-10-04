Ferrari ha respondido sobre la decepción de Charles Leclerc tras la clasificación al Gran Premio de Singapur.

Fred Vasseur, hablando para los medios en Marina Bay, se pronunció sobre las declaraciones del corredor monegasco luego de la qualy: “¿Charles está decepcionado? Es cierto para McLaren y también para Red Bull. Mercedes dio un paso enorme hoy en comparación con todos los demás.

“Nos estamos perdiendo algo porque hicimos el mismo tiempo de vuelta en la Q1 y la Q3 y no obtuvimos los beneficios de la evolución de la pista, y sin duda no es el resultado que esperábamos. Tenemos que entender esto porque sin duda nos perdimos algo entre la Q1 y la Q3.

"Preferiría empezar primero y segundo que sexto y séptimo. Es muy difícil adelantar en Singapur, pero ya veremos. Nadie ha hecho relevos largos, no sabemos dónde estamos en cuanto a ritmo en relevos largos. Centrémonos en nosotros mismos e intentemos sacar lo mejor de esto", comentó.

Relacionado: Charles Leclerc admite LO PEOR sobre su actuación con Ferrari en Singapur

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Azerbaiyán?

El Gran Premio de Azerbaiyán entregó una carrera donde Max Verstappen demostró porqué es el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mal auto, mientras Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.

El domingo en Bakú inició de manera caótica con Piastri teniendo que abandonar después de la primera vuelta tras estrellarse en el muro. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que terminó en la cuarta posición, quedándose cerca de un nuevo podio

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso no acabó la carrera en la zona de puntos y Carlos Sainz logró por fin el primer ansiado podio para Williams en la temporada y primero para él, siendo clave para el Campeonato de Pilotos.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, no fue una buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo y Charles Leclerc acabó noveno en la carrera.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!