Charles Leclerc admitió lo peor después de su clasificación para el Gran Premio de Singapur 2025.

Hablando con la prensa tras la qualy, el piloto de Ferrari dijo lo siguiente sobre su rendimiento y el resultado con el que terminó: "Tuvimos que hacer cambios después de los FP1.

"Desde entonces hemos tenido problemas, y sobre todo yo, que no he llegado a ninguna parte. Llevo dos fines de semana sin sentirme bien con el coche. No estoy al nivel que debería.

"No tengo buenas sensaciones con el coche, y lo raro es que es en circuitos urbanos donde normalmente me siento cómodo. ¿Mercedes en la pole? Sin explicación, supongo que encontraron algo que nosotros no habíamos encontrado", apuntó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Leclerc con Ferrari?

Hay muchos rumores sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari, pero vamos a recordar hasta cuándo se extiende su vínculo con la Scuderia.

De acuerdo con información de RMC, al monegasco todavía le quedan varios años con el equipo rojo, aunque no se descarta una salida anticipada: "Webber confirma indirectamente que Ferrari es una opción, también porque en Maranello tienen que hacer frente a un 2027 en el que Leclerc podría irse, a pesar de un contrato con vencimiento en 2029, pero tiene que hacer frente a la salida de Lewis Hamilton para quien el 2026 representa el punto de no retorno.

"Si ganara, habría cumplido su misión. Si perdiera, sería el momento de dejarlo todo definitivamente. Y por eso en Maranello la opción Carlos Sainz sigue sobre la mesa y esto explica por qué el español nunca ha dicho nada en contra de Ferrari, aunque en privado no ha ocultado los gruñidos sobre algunas cosas que circularon hace algún tiempo", informaron.

Todo quedará por ver en la temporada 2026 si es que la Scuderia puede finalmente darle un auto de campeonato al monegasco.

