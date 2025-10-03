F1 Checo Hoy: Nuevo socio en Cadillac; La categoría se rinde a él; Recibe cobarde ataque

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este jueves 02 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: ÚLTIMA HORA - Cadillac presenta NUEVO SOCIO para el mexicano. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: ¡La F1 demuestra que el mexicano es MÁS IMPORTANTE que muchos pilotos! ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Recibe nuevo cobarde ATAQUE de la prensa EUROPEA. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!