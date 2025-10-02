La Fórmula 1 presumió la victoria de Sergio Pérez en el Gran Premio de Singapur de la temporada 2023 con un nuevo apodo que está haciendo mucho ruido en redes sociales.

De cara a la carrera de este próximo fin de semana, la cuenta oficial de la categoría en Instagram publicó un video sobre el triunfo que logró el piloto nacido en Jalisco en Marina Bay.

Pero eso no fue lo único, ya que acompañaron los highlights con una imagen que dentro contenía un texto con el nuevo apodo para el número 11. Esto es lo que dice: "Cuando Checo fue el REY DE LA NOCHE en Singapur".

Una muestra más de que el piloto nacido en Jalisco sigue siendo uno de los más importantes para la F1, a pesar de que en esta temporada no tiene un asiento. Para fortuna de todos, estará de regreso con Cadillac para la campaña 2026.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

