ÚLTIMA HORA: Cadillac presenta NUEVO SOCIO para Checo Pérez

Cadillac reveló al nuevo socio que tendrá Sergio Pérez para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Motorsport compartió las palabras de Tyler Epp como nuevo responsable global de estrategia comercial en la escudería de Checo y esto fue lo que dijo: "He pasado gran parte de mi carrera en las carreras, y en los últimos años he ayudado a redefinir lo que pueden ser los deportes de motor estadounidenses.

"No puedo pensar en una oportunidad más emocionante y prometedora que esta para galvanizar nuestro deporte en los Estados Unidos y más allá. El equipo Cadillac Formula 1 está listo para convertirse en una fuerza global en la F1 que tiene sus raíces en la tradición y el ingenio estadounidenses, y estoy increíblemente orgulloso de unirme a este esfuerzo desde el principio", comentó.

Relacionado: OFICIAL: Cadillac presenta al NUEVO COMPAÑERO de Checo Pérez

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!