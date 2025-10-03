Checo Pérez recibe nuevo cobarde ATAQUE de la prensa EUROPEA
Sergio Pérez recibió un nuevo cobarde ataque por parte de un periodista perteneciente a la prensa europea de cara a su regreso a la Fórmula 1 en la temporada 2026.
Lawrence Barretto, comunicador que en el pasado se ha mostrado en contra del mexicano, dejó una serie de polémicas declaraciones en medio de una entrevista con Graeme Lowdon, jefe de equipo en Cadillac.
Esto fue lo dijo: "Con Checo, ha estado un año afuera, qué tan rápido podrá comenzar a involucrarse, porque al parecer ha dado algunas ideas de cómo empezar a trabajar inmediatamente", comentó.
Muchos, incluyendo el nuevo jefe de Checo, tomaron esto como un cuestionamiento a la capacidad del corredor nacido en Jalisco para regresar en su mejor forma para la próxima campaña.
¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?
Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.
Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.
Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.
En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.
