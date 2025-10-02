Lewis Hamilton revela DECISIÓN tras PELEA con Charles Leclerc
Lewis Hamilton revela DECISIÓN tras PELEA con Charles Leclerc
Lewis Hamilton reveló la decisión que tomó tras la pelea con Charles Leclerc durante el pasado Gran Premio de Azerbaiyán.
En palabras del siete veces campeón del mundo a los medios de comunicación en Singapur, esto fue lo que declaró sobre lo sucedido con su compañero de equipo en la última carrera.
"Hablé con Charles. Todo bien, fue genial. Mejoraremos la comunicación para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir, y no volverá a ocurrir", dijo el británico en la conferencia de prensa.
Relacionado: URGENTE: Afirman que Lewis Hamilton SALDRÁ de Ferrari
¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Azerbaiyán?
El Gran Premio de Azerbaiyán entregó una carrera donde Max Verstappen demostró porqué es el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mal auto, mientras Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.
El domingo en Bakú inició de manera caótica con Piastri teniendo que abandonar después de la primera vuelta tras estrellarse en el muro. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que terminó en la cuarta posición, quedándose cerca de un nuevo podio
Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso no acabó la carrera en la zona de puntos y Carlos Sainz logró por fin el primer ansiado podio para Williams en la temporada y primero para él, siendo clave para el Campeonato de Pilotos.
En lo que significó la carrera de los Ferrari, no fue una buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo y Charles Leclerc acabó noveno en la carrera.
- 1. Óscar Piastri 324 puntos
- 2. Lando Norris 299 puntos
- 3. Max Verstappen 255 puntos
- 4. George Russell 212 puntos
- 5. Charles Leclerc 165 puntos
- 6. Lewis Hamilton 121 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 78 puntos
- 8. Alexander Albon 70 puntos
- 9. Isack Hadjar 39 puntos
- 10. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 11. Lance Stroll 32 puntos
- 12. Carlos Sainz 31 puntos
- 13. Fernando Alonso 30 puntos
- 14. Liam Lawson 30 puntos
- 15. Esteban Ocon 28 puntos
- 16. Pierre Gasly 20 puntos
- 17. Yuki Tsunoda 20 puntos
- 18. Gabriel Bortoleto 18 puntos
- 19. Oliver Bearman 16 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
ÚLTIMA HORA: Cadillac presenta NUEVO SOCIO para Checo Pérez
- 1 hour ago
F1 Hoy: Alonso revela problemas competitivos; Colapinto da contundente juicio sobre Alpine
- hace 56 minutos
¿Se va? Charles Leclerc PIERDE LA ESPERANZA con Ferrari
- 2 hours ago
Lewis Hamilton revela DECISIÓN tras PELEA con Charles Leclerc
- 2 hours ago
Kimi Antonelli revela REUNIONES clave para su FUTURO
- 2 hours ago
Horarios y canales de televisión para el GP de Singapur
- 2 hours ago
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
- 26 septiembre