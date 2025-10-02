close global

Fred Vasseur, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monza, Italy, 2025

Lewis Hamilton revela DECISIÓN tras PELEA con Charles Leclerc

Aloisio Hernández
Lewis Hamilton reveló la decisión que tomó tras la pelea con Charles Leclerc durante el pasado Gran Premio de Azerbaiyán.

En palabras del siete veces campeón del mundo a los medios de comunicación en Singapur, esto fue lo que declaró sobre lo sucedido con su compañero de equipo en la última carrera.

"Hablé con Charles. Todo bien, fue genial. Mejoraremos la comunicación para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir, y no volverá a ocurrir", dijo el británico en la conferencia de prensa.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Azerbaiyán?

El Gran Premio de Azerbaiyán entregó una carrera donde Max Verstappen demostró porqué es el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mal auto, mientras Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.

El domingo en Bakú inició de manera caótica con Piastri teniendo que abandonar después de la primera vuelta tras estrellarse en el muro. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que terminó en la cuarta posición, quedándose cerca de un nuevo podio

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso no acabó la carrera en la zona de puntos y Carlos Sainz logró por fin el primer ansiado podio para Williams en la temporada y primero para él, siendo clave para el Campeonato de Pilotos.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, no fue una buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo y Charles Leclerc acabó noveno en la carrera.

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4609 votos

