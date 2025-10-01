URGENTE: Afirman que Lewis Hamilton SALDRÁ de Ferrari

Han asegurado que Lewis Hamilton y Ferrari deben replantearse el futuro de su colaboración en la Fórmula 1 tras revelarse un importante problema del corredor británico.

En el podcast Backstage Boxengasse de Sky Germany, Schumacher afirmó: “Hamilton debe asumir sus decisiones. Con su experiencia, uno de mi trayectoria—aunque yo gané menos carreras—solucionaba las dudas y conseguía el neumático que necesitaba sin necesidad de discusiones”.

Además, el alemán advirtió que la situación podría empeorar si el piloto deja de confiar en el equipo por sentir que no recibe el asesoramiento correcto: “Si ya no existe confianza, sino desconfianza, es mejor tomar caminos separados. Al final de la temporada habrá que aceptar: ‘Es hora de separarnos’”, puntualizó Schumacher.

El piloto ha participado en 17 Grandes Premios con la Scuderia sin lograr subir al podio, a diferencia de su compañero Charles Leclerc, que ha celebrado el éxito en al menos cinco ocasiones este año. La falta de resultados resaltan la situación complicada en la que se encuentra Hamilton en el marco de su nueva alianza.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

