La noticia que puede evitar el FRACASO de Ferrari en Singapur

Ferrari podría evitar el fracaso del pasado Gran Premio de Azerbaiyán gracias a un cambio anunciado para el próximo Gran Premio de Singapur.

Los proveedores de neumáticos de F1, Pirelli, han presentado los compuestos disponibles para los equipos, que se preparan para un fin de semana marcado por el calor y las intensas luces que iluminan Marina Bay. Esta semana, los equipos podrán contar con los neumáticos C3 (duro), C4 (medio) y C5 (blando).

El compuesto ultrasuave C6 se descartó luego de evaluaciones realizadas antes del receso veraniego, que indicaron que podría ser vulnerable ante las altísimas temperaturas pronosticadas.

Para la clasificación, el neumático elegido parece ser el C5, lo que podría impedir que Ferrari repita los desencuentros de Bakú, donde la evidente frustración de Lewis Hamilton al salir con el neumático “equivocado” (blando en lugar de medio) le costó quedar eliminado en la segunda sesión.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Azerbaiyán?

El Gran Premio de Azerbaiyán entregó una carrera donde Max Verstappen demostró porqué es el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mal auto, mientras Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.

El domingo en Bakú inició de manera caótica con Piastri teniendo que abandonar después de la primera vuelta tras estrellarse en el muro. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que terminó en la cuarta posición, quedándose cerca de un nuevo podio

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso no acabó la carrera en la zona de puntos y Carlos Sainz logró por fin el primer ansiado podio para Williams en la temporada y primero para él, siendo clave para el Campeonato de Pilotos.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, no fue una buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo y Charles Leclerc acabó noveno en la carrera.

