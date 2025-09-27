Toto Wolff y las costumbres adquiridas por Lewis Hamilton en Mercedes son ahora señalados como la raíz de la crisis que sufre Ferrari.

La decepcionante actuación del británico en Bakú fue analizada por Ralf Schumacher en el podcast "Backstage Boxengasse" de Sky Sports Germany. El ex piloto insiste en que Hamilton debe asumir la responsabilidad de sus decisiones, en lugar de excusar sus resultados culpando al equipo por la selección de neumáticos.

Schumacher comenta: "Con su experiencia y potencia, Hamilton debe ser quien decida sin vacilaciones. Yo no fui siete veces campeón del mundo; gané algunas carreras y, si quería un neumático en concreto, lo conseguía sin discusión alguna".

Tras más de una década en Mercedes, Hamilton se enfrenta a grandes cambios en Ferrari, y sus viejos hábitos podrían estar obstaculizando su adaptación. Schumacher remarca que la filosofía de "los pilotos solo están para conducir" promovida por Toto Wolff difiere del entorno actual en Ferrari.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

