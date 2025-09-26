INESPERADO mensaje de Lewis Hamilton sobre Max Verstappen
INESPERADO mensaje de Lewis Hamilton sobre Max Verstappen
Lewis Hamilton cree que Red Bull Racing ganará aún más carreras esta temporada, lo que pinta un panorama muy alentador para las posibilidades de título del tetracampeón, Max Verstappen.
La lucha por el campeonato en la Fórmula 1 ha vuelto a cobrar vida. Durante meses, el duelo se centró exclusivamente en Lando Norris y Oscar Piastri, pero tras lograr dos victorias consecutivas, Verstappen ha recuperado su protagonismo.
Aunque lleva una desventaja de 69 puntos frente al líder Piastri, su firme presencia desde la retaguardia ya impone respeto en sus rivales. Hamilton se mostró impresionado con lo que Red Bull Racing ha demostrado en las últimas semanas.
Durante una rueda de prensa en Bakú, Lewis comentó: "McLaren ha sido el equipo a superar durante toda la temporada. Nosotros no hemos dado el salto necesario y estamos algo retrasados.
"Red Bull ha incorporado una actualización en el difusor que les ha hecho más rápidos. Por ello, es de esperar que consigan aún más victorias este año", comentó el británico.
¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
