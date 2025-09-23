¡NUEVO escándalo en la vida PERSONAL de Lewis Hamilton!

Ha surgido una nueva polémica en el ámbito personal de Lewis Hamilton en medio de una crisis de resultados con Ferrari.

Se han aclarado los rumores de romance entre el campeón de F1 y la cantante Raye, luego de que la artista nominada a los Grammy aclarara su situación sentimental. La artista fue entrevistada en la parrilla por la leyenda de la F1, Martin Brundle, durante el Gran Premio de Australia: "Team Lewis. No podíamos dejar pasar este momento", comentaba Raye.

Este año, la cantante también actuó en Silverstone, donde incluso se le vio a Hamilton, de siete títulos mundiales, apoyándola desde las gradas. A lo largo de los años, Hamilton y Raye han coincidido en diversos eventos: en abril de 2023 la artista publicó una foto donde se les veía en un cariñoso abrazo, y ambos fueron vistos juntos en la Met Gala 2024.

Esta cercanía ha desatado rumores de un romance entre ellos en redes sociales, aunque en una reciente entrevista para British Vogue, Raye dejó las cosas claras.

Al referirse a los rumores sobre Hamilton, Raye fue clara y puntual: "No, en absoluto. Él es una persona muy importante en mi vida, un gran amigo al que conozco desde hace años. Siempre estamos el uno para el otro y nos cuidamos mutuamente. Eso es todo lo que hay que decir."

“Él es un gran amigo mío. Nos conocemos desde hace varios años. Siempre está para mí y yo para él. Nos importamos muchísimo. No hay prácticamente nada más que decir al respecto.”



— Raye a British Vogue sobre su amistad con Lewis Hamilton. pic.twitter.com/AYzOx7W9Xn — RAYE Updates (@RayeUpdate) 17 de septiembre de 2025

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

