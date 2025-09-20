close global

Lewis Hamilton REVIENTA contra Ferrari por error en qualy del GP de Azerbaiyán

Aloisio Hernández
Lewis Hamilton reventó contra Ferrari por un nuevo error cometido durante la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán.

El siete veces campeón del mundo apareció frente a los micrófonos de SkySports tras la qualy y estas fueron sus palabras: "Realmente necesitamos revisar cómo preparamos las vueltas y la ejecución.

"Creo que todos los del top 10 llevaban tres neumáticos medios, yo dos. Se notaba que los neumáticos medios eran más rápidos, una pena. Quería dar otra vuelta, pero me quedé sin combustible para la vuelta de calentamiento.

"En fin, también hubo muchas cosas positivas este fin de semana. Estoy muy decepcionado, porque quería darles un buen resultado a los chicos y a quienes trabajan en la fábrica.

"Pensé que podía aspirar a otras posiciones, incluso a la pole, porque tenía buenas sensaciones en el coche, pero no fue así", comentó el corredor de la Scuderia.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

3340 votos

