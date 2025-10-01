Mercedes revela PREOCUPANTE noticia para Kimi Antonelli en Singapur

Mercedes ha revelado una terrible noticia para Andrea Kimi Antonelli de cara al próximo Gran Premio de Singapur.

Andrea Shovlin, directivo de la escudería, ofreció las siguientes declaraciones publicadas por CarAndDriver: “El diseño del coche y el programa de actualizaciones están prácticamente detenidos ahora, con gran parte del enfoque puesto en 2026 y la preparación para los grandes cambios en las normas del próximo año.

"Y esto se aplica a todo el paddock. El Red Bull parece rendir bien en circuitos con poca carga aerodinámica y aquí fue increíblemente rápido. Ese tipo de circuitos también nos resultaban relativamente buenos a nosotros. No olviden Montreal, allí también estuvimos bastante bien. Y aquí en Bakú también fue aceptable.

“Por lo tanto, había elementos del circuito que se ajustaban bien a las características de nuestro coche, algo que quizá no ocurra en Singapur o en la próxima carrera. Así que sí, fue un buen fin de semana, agradable asegurarnos de sumar puntos cuando teníamos un coche capaz de hacerlo", señaló.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Azerbaiyán?

El Gran Premio de Azerbaiyán entregó una carrera donde Max Verstappen demostró porqué es el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mal auto, mientras Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.

El domingo en Bakú inició de manera caótica con Piastri teniendo que abandonar después de la primera vuelta tras estrellarse en el muro. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que terminó en la cuarta posición, quedándose cerca de un nuevo podio

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso no acabó la carrera en la zona de puntos y Carlos Sainz logró por fin el primer ansiado podio para Williams en la temporada y primero para él, siendo clave para el Campeonato de Pilotos.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, no fue una buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo y Charles Leclerc acabó noveno en la carrera.

